السويسريون يصوتون لصالح تشديد القوانين الخاصة بالتدخين

جنيف - (بي بي سي)

صوت الناخبون في سويسرا لصالح تشديد القوانين المعنية بالتدخين وحظر أغلبية الإعلانات التي تروج لمنتجات التبغ.

وأيد 54 في المائة ممن شاركوا في الاستفتاء التعديلات التي تعارضها الحكومة والبرلمان بدعوى أنها مبالغ فيها.

ويرى مراقبون أن القوانين الخاصة بالتدخين في سويسرا تعتبر متساهلة مقارنة بنظيراتها في دول أوروبية .

وتقول الجهات الداعمة لتشديد القوانين إن الحكومة كانت بطيئة في تبني إجراءات صارمة بسبب جماعات الضغط " اللوبي" الموالية لشركات التبغ الكبرى التي تتخذ من البلاد مقرا لها.