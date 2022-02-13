السفير البريطاني ببغداد يؤكد التزام بلاده بدعم العراق في مواجهة داعش

بغداد - (أ ش أ):

أكد السفير البريطاني في بغداد مارك برايسون ريتشاردسون، التزام بلاده بدعم العراق في مواجهة تنيظم "داعش" الإرهابي، وتقديم المشورة والتدريب.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي؛ لبحث ملف تصعيد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وملف مخيم الهول الحدودي وتدريب القوات المسلحة العراقية.

وقال الأعرجي - خلال اللقاء، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن العراق يدعم الحوار لحل المشكلات بالمنطقة، ويسعى لمواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب الذي مازال يشكل خطرا حقيقيا، مشيرا إلى أن بلاده وبريطانيا يعملان على تجفيف منابع الإرهاب البشرية والمالية والإعلامية.