إعادة انتخاب شتاينماير رئيسا لألمانيا الاتحادية لولاية ثانية

برلين - أ ش أ

أعاد النواب والمندوبون الألمان من جميع أنحاء البلاد، اليوم الأحد، انتخاب الرئيس الحالي فرانك فالتر شتاينماير لولاية ثانية كرئيس لألمانيا الاتحادية.

وذكرت موقع "دويتش فيلا" الألماني أن شتاينماير حصل على 1045 صوتا من اجمالي 1437 صوتا هم أعضاء الجمعية الاتحادية "بوندسفيرساملونج" في برلين، والتي تتألف من أعضاء البرلمان الألماني إلى جانب عدد متساوٍ من المندوبين الذين اختارتهم الولايات الـ 16 في ألمانيا الاتحادية.

وكان من بين المندوبين بعض الشخصيات المعروفة، فى مقدمتهم المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، ومدرب كرة القدم الوطني هانسي فليك، وعالم الفيروسات البارز كريستيان دروستن وعازف البيانو إيجور ليفيت.

وينظر إلى الرئيس الحالي فرانك فالتر شتاينماير البالغ من العمر(66 عاما) وهو من الحزب الديمقراطي الاجتماعي وخدم فترتين كوزير خارجية لأنجيلا ميركل، وكان سابقا كبيرا لموظفي المستشار جيرهارد شرودر.

وأظهر استطلاع للرأي مؤخرا أن 85٪ من الأشخاص الذين يعيشون في ألمانيا يعتقدون أنه يقوم بعمل جيد، وأنه يتمتع بدعم كل من الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة المحافظة.

وكان المرشحون الثلاثة الآخرون المنافسون لشتاينماير هم: اليساري جيرهارد ترابرت (65 عامًا) الذي رشح نفسه عن حزب اليسار المعارض، والفيزيائي ستيفاني جيباور (41 عامًا) ، الذي رشحته مجموعة "المصوتون الأحرار، وماكس أوتي" ويبلغ من العمر 57 عامًا، وهو اقتصادي محافظ تم اختياره من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.