باكستان.. القبض على العشرات بعد مقتل رجل اُتهم بـ"تدنيس المصحف"

(وكالات):

قالت الشرطة الباكستانية إنها ألقت القبض على أكثر من 80 شخصا على خلفية حادث مقتل رجل اُتهم بالتجديف.

وقتل الرجل يوم أمس في إقليم خانيوال على يد حشود بعد اتهامه بـ"تدنيس المصحف".

وحذر رئيس الوزراء عمران خان، في تغرية نشرها على تويتر، من أن السلطات ستطبق القانون بشكل كامل وحازم في حالات قيام جماهير غاضبة بقتل أشخاص خارج أطار القانون.

وطلب رئيس الوزراء من المسؤولين بإبلاغه بالقرارات التي اتخذت بحق الجناة وبحق عناصر الشرطة المتهمين بالتقاعس عن حماية الضحية.