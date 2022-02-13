إصابة عدة أشخاص بعد انهيار طابق مزانين داخل حانة في لندن

02:44 م الأحد 13 فبراير 2022
إصابة عدة أشخاص بعد انهيار طابق مزانين داخل حانة في لندن

انهيار طابق ميزانين داخل حانة في لندن

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لندن - (د ب أ):

تم إنقاذ 8 أشخاص بعد انهيار طابق أوسط (ميزانين) في حانة ومطعم بلندن.

وقع الحادث مساء السبت في حانة "تو مور ييرز" في حي روتش رود بمنطقة هاكني ويك شرقي لندن.

وقالت هيئة الإطفاء في لندن إن عددا من الأشخاص تلقوا الإسعافات في مكان الحادث ونقلوا إلى المستشفيات بعد استدعاء طواقم الإطفاء الساعة 0450 مساء.

وقال رجل كان في مكان الحادث في ذلك الوقت لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا: "كان هناك ضجيج تصدع وبدأ الغبار يظهر. ركضت أنا وصديقي إلى الجانب ونزل كل شيء للتو في ثوان".

كما قال الرجل إنه من حسن الحظ أنه لم يكن هناك المزيد من الأشخاص يجلسون أسفل السقف المتوسط "الميزانين" مباشرة.

وقال ساشا كليمان، قائد هيئة الإطفاء في لندن، من مكان الحادث: "فتش رجال الإطفاء المبنى وأنقذوا ثمانية أشخاص من الداخل ... لقد حوصروا على الجزء المتبقي من الميزانين واستخدمت أطقم العمل سلما للربط بين الأرض والسلم الداخلي لإخراجهم بأمان من المبنى.

لندن حانة تو مور ييرز انهيار طابق مزانين منطقة هاكني ويك

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