الآلاف يحتجون ضد قرارات قيس سعيد وسط العاصمة تونس

تونس - (د ب أ):

تجمع آلاف أمام مدينة الثقافة بشارع محمد الخامس وسط العاصمة تونس اليوم الأحد للاحتجاج ضد قرارات الرئيس قيس سعيد.

تأتي الوقفة بدعوة من حركة تطلق على نفسها "مواطنون ضد الانقلاب" وتنسيقية لأحزاب معارضة تدعى "المبادرة الديمقراطية" وبدعم من حزب حركة النهضة الاسلامية التي حثت أنصارها على المشاركة بكثافة .

وردد المحتجون في الشارع "يسقط يسقط الانقلاب" و"حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)".

وقال رضا بالحاج العضو في "حركة مواطنون ضد الانقلاب" ، في كلمة أمام المحتجين "ارتكب سعيد عدة جرائم الأولى كانت يوم 25 يوليو بتحميد البرلمان وإطلاق محاكمات أمام القضاء العسكري، أمس ارتكب جريمة ثانية بإصدار مرسوم لحل المجلس الأعلى للقضاء حتى يغير القضاة كما يشاء ويزج بالناس في السجون ويصادر أموال رجال الأعمال باسم الصلح الجزائي".

وأضاف بالحاج "قيس سعيد خطر على تونس، سعيد سيحاسب والمجموعة من حوله ستحاسب والانقلاب سيسقط".

وقال الحبيب بوعجيلة العضو في حركة "مواطنون ضد الانقلاب" ،في كلمة له، "تونس الديمقراطية فقط هي الضمان لاستقرار جيرانها".