أردوغان يبدأ غدا زيارة للإمارات ويشهد توقيع 12 اتفاقية مشتركة

أنقرة - (د ب أ):

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم غد الاثنين زيارة رسمية إلى دولة الإمارات، تستمر يومين، عقب الزيارة التي أجراها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى تركيا في نوفمبر الماضي.

وتعتزم تركيا والإمارات التوقيع خلال الزيارة على 12 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، من المخطط له أن يحضر أردوغان وبن زايد مراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، بعد لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود.

ومن شأن هذه الاتفاقيات تعزيز الأجواء الإيجابية في العلاقات التركية الإماراتية.

وتشمل الاتفاقيات، مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الاستثمار، وبروتوكول تعاون في مجالي الإعلام والاتصال، وخطاب نوايا بشأن بدء اجتماعات التعاون في الصناعات الدفاعية.

وتضم أيضا مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات النقل البري والبحري، وبيانا مشتركا حول بدء المفاوضات بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

ومن ضمن الاتفاقيات مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التعاون الزراعي، ومذكرة تفاهم حول التعاون في الصناعة والتقنيات المتقدمة.

وتتضمن كذلك مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال الصحة، وفي المجال الثقافي، وفي مجال الشباب، وفي مجال إدارة الكوارث والطوارئ، وفي مجال الأرصاد الجوية.