قبرص تدعو المواطنين إلى تجنب السفر إلى أوكرانيا

01:15 م الأحد 13 فبراير 2022
قبرص تدعو المواطنين إلى تجنب السفر إلى أوكرانيا

وزارة-الخارجية-القبرصية

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نيقوسيا - أ ش أ

دعت وزارة الخارجية القبرصية، اليوم الأحد، المواطنين القبرصيين إلى تجنب السفر تمامًا خلال الفترة القادمة إلى أوكرانيا؛ في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بحالة الاضطرابات في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) - أن "مواطني جمهورية قبرص، الذين يعيشون بشكل دائم والذين يتواجدون بشكل مؤقت في أي مكان داخل أوكرانيا، مدعوون للإعلان عن وجودهم في البلاد وتقديم تفاصيل بشأن قنوات الاتصال الخاصة بهم".

هذا المحتوى من

Asha
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