بعد أشهر من اختطافه.. تفاصيل تحرير الطفل السوري فواز قطيفان

(وكالات):

أعلنت وسائل إعلام روسية أن الطفل السوري المختطف، فواز قطيفان، قد أفرج عنه بعد دفع فدية مالية.

ونشرت وزارة الداخلية السورية صوراً للطفل بعد تحريره.

كشفت الشرطة السورية في محافظة درعا، أمس السبت، عن تفاصيل تحرير الطفل بعد أشهر من اختطافه.

وفي تصريحات للإعلام السوري، أوضح قائد شرطة محافظة درعا، العميد ضرار الدندل، تفاصيل عملية تحرير الطفل، قائلا: "بالمتابعة المستمرة وبالتنسيق مع إدارة الأمن الجنائي والإنتربول تم رصد الرقم الدولي الذي تواصل عبره الخاطفون مع ذوي الطفل وتم تحديد الأشخاص المرتبطين بالرقم"، لافتا إلى أنه "منذ أربعة أيام، قاموا بمداهمة قرية الكتيبة قرب خربة غزالة بريف درعا وتم إلقاء القبض على 4 أشخاص بينهم الشخص الأساسي الذي ارتبط رقمه برقم الخاطفين".

وتابع العميد ضرار الدندل موضحا: "الخاطفين قطعوا تواصلهم لمدة يوم كامل بعد إلقاء القبض على هذا الشخص تحسبا منهم لأي اعترافات منه، وبما أننا لم نصرح بما اعترف به، عاودوا الاتصال بعائلة الطفل مرة ثانية وتم الاتفاق على موعد لإطلاق سراحه وتسليم الفدية يوم الأربعاء، إلا أنهم لم يلتزموا"، مشيرا إلى أن "الخاطفين تواصلوا مع عم الطفل يوم الجمعة وأعطوه موعدا جديدا على أوتوستراد درعا-دمشق باتجاه بلدة نصيب، الساعة الخامسة مساء، وطلبوا منه أن يتوجه والد الطفل وليس عمه، وأن يرسل لهم صورة السيارة التي سيستقلها".

وأكمل الدندل: "قمنا نحن بدورنا بتعميم صورة السيارة على عناصرنا التي انتشرت بطريقة مخفية في المنطقة لكن الخاطفين أخلوا بالموعد مرة ثانية، وأعادوا الاتصال اليوم السبت ظهرا وطلبوا أن يذهب الوالد إلى مدينة نوى وحددوا منطقة قرب صوامع الحبوب على الطريق باتجاه القنيطرة والتي تنتشر فيها مجموعات مسلحة ومع وصول والد الطفل ووالدته إلى المنطقة والمبلغ المالي معهم قاموا بترك الطفل مشيراً إلى أن عناصر الشرطة لم يتدخلوا بهدف الحفاظ على حياة الطفل بعد تهديد الخاطفين بقتله، لنتفاجأ بعد لحظات بحضور دراجة من بعيد لم نلاحظ عليها، انما قامت بترك شيء ومشت من المكان، وعندما توجهنا، عثرنا على الطفل"، مشددا على أن الشرطة ستتابع جهودها حتى إلقاء القبض على أفراد العصابة الخاطفة.

وكان الطفل فواز، البالغ من العمر ست سنوات، قد اختُطف في نوفمبر، على يد مجموعة مجهولة، في بلدة أبطع في حوران التابعة لمحافظة درعا.

وطالب خاطفوه بفدية مالية قدرها 500 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل 140 ألف دولار.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الخاطفين أفرجوا عن فواز بعد حصولهم على هذه الفدية.

وقالت القناة السورية الرسمية إن المجموعة الخاطفة، وضعت الطفل أمام صيدلية في مدينة نوى في ريف درعا، بعد أن دفعت عائلته المبلغ المطلوب.

ونقلت إذاعة شام أف أم عن محمد قطيفان والد الطفل المختطف يوم السبت، أنّ "طفله بصحة جيدة، وأنهم ذاهبون لاستلامه بعد أن تركه الخاطفون في نوى".

ونٌشر يوم الخميس مقطع مصور ظهر خلاله الطفل فواز ، يناشد خاطفيه ويتوسلهم التوقّف عن تعذيبه، قائلا: "مشان الله لا تضربوني".

وظهر فواز في الفيديو المتداول، شبه عار وهو يحاول حماية جسده الهزيل من لسعات السوط الجلدي الذي استخدمه خاطفوه لضربه.

وأثار الفيديو حملة تضامن واسعة مع الطفل المختطف.