التحالف بقيادة السعودية يعلن عن تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية بصنعاء

الرياض - (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، عن تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء.

وقال التحالف في بيان له إن "محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين تتطلب استجابة ردع لضبط سلوكها العدائي".

وكان التحالف أعلن صباح السبت بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد مواقع حوثية في صنعاء وذلك بعد يوم واحد فقط من قيام المليشيات المدعومة من إيران باستهداف مطار أبها الدولي الواقع جنوب غرب المملكة ما أدى إلى إصابة 12 شخصا من عدة جنسيات.

وأعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد ميليشيات الحوثي في صنعاء استجابة للتهديدات، مطالبًا المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر2014.