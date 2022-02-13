بلغاريا: جماعات يمينية تحيي ذكرى مقتل وزير خلال الحرب العالمية الثانية

07:00 ص الأحد 13 فبراير 2022
بلغاريا: جماعات يمينية تحيي ذكرى مقتل وزير خلال الحرب العالمية الثانية

الحرب العالمية الثانية

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صوفيا - (د ب أ):

تجمع متطرفون يمينيون في بلغاريا يوم السبت، على الرغم من الحظر، وذلك لإحياء ذكرى الجنرال هريستو لوكوف، وزير الحرب السابق وقائد الفيلق الوطني البلغاري الموالي للفاشية.

وتجمع العشرات في وسط العاصمة البلغارية صوفيا يوم السبت بعد دعوات من الاتحاد الوطني البلغاري اليميني. وكانت العمدة يوردانكا فانداكوفا قد حظرت المسيرة، لكن مجموعات منشقة لم تمتثل للحظر.

وكان الجنرال ووزير الحرب لوكوف قد قتل برصاص مقاتلي المقاومة في منزله في 13 فبراير 1943. يذكر أن بلغاريا كانت حليفة لألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وأدانت الحكومة البلغارية والأحزاب البرلمانية والنشطاء وحتى السفارة الأمريكية في صوفيا الحدث.

وجاء في بيان على موقع السفارة الأمريكية عبر الإنترنت: "علينا جميعا أن نقف جنبا إلى جنب لمقاومة الكراهية ومعاداة السامية والدعوات إلى العنف".

الحرب العالمية الثانية بلغاريا

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