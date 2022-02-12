بسبب درجاته المدرسية.. طفل إسباني يقتل أسرته بالكامل ببندقية صيد

09:42 م السبت 12 فبراير 2022
بسبب درجاته المدرسية.. طفل إسباني يقتل أسرته بالكامل ببندقية صيد

الشرطة الإسبانية

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مدريد - (بي بي سي)

قالت الشرطة في إسبانيا إنها ألقت القبض على صبي يبلغ من العمر 15 عاما يشتبه في قيامه بإطلاق النار على والديه وشقيقه البالغ من العمر 10 سنوات، بعد جدال حول درجاته المدرسية المتدنية.

وقع الحادث مساء الثلاثاء بالقرب من مدينة أليكانتي جنوب شرق إسبانيا. لكن لم تكتشف الجريمة حتى ليلة الجمعة، عندما وصل أحد الأقارب للمنزل للإطمئنان على الأسرة.

وأخبر المراهق الشرطة إنه تجادل مع والدته بسبب درجاته المدرسية، ومن ثم أخذ بندقية صيد والده وقتلها هي وشقيقه. ثم قال إنه أطلق النار على والده وأخفى الجثث في سقيفة المنزل.

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