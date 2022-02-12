البيت الأبيض: سنعزّز دعمنا لأوكرانيا إذا واصلت روسيا التصعيد

09:17 م السبت 12 فبراير 2022
البيت الأبيض: سنعزّز دعمنا لأوكرانيا إذا واصلت روسيا التصعيد

جو بايدن

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واشنطن -(أ ش أ):

أكد مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة ستعزّز دعمها لأوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها إذا واصلت روسيا تصعيد الموقف مع أوكرانيا.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، في تصريحات للصحفيين للتعقيب على المحادثة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين: "فيما يتعلق بمضي خططنا قدما، أعتقد أن الرئيس بايدن والمسئولين الآخرين كانوا واضحين في أنه إذا ما واصلت روسيا في طريق التصعيد، فستواصل الولايات المتحدة زيادة دعمها لأوكرانيا، من أجل تمكينها من الدفاع عن نفسها، وكما تعلمون، لم يتغير ذلك المنهاج"، حسب ما نقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

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