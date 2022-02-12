الخطوط الجوية الهولندية توقف رحلات الطيران مع أوكرانيا

08:43 م السبت 12 فبراير 2022
الخطوط الجوية الهولندية توقف رحلات الطيران مع أوكرانيا

الخطوط الجوية الملكية الهولندية

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أمستردام - (د ب أ)

أوقفت شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه.إل.إم) رحلات الطيران مع أوكرانيا.

وقالت الشركة في بيان أوردته وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي) اليوم السبت إن قرار وقف الرحلات يأتي استنادا إلى "تقييم شامل للوضع الأمني هناك".

وأضافت الشركة أنها اتخذت أيضا هذا القرار انطلاقا من الأهمية البالغة التي توليها لسلامة الركاب والعاملين.

وقد حثت الحكومة الهولندية في وقت سابق اليوم جميع رعاياها في أوكرانيا بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن.

وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا، اليوم، إن "الوضع الأمني كان مثيرا للقلق بالفعل، وقد أخذ في التفاقم خلال الأيام الماضية"، مشيرا إلى أن القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع دول حليفة.

كانت الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والدنمارك وأستراليا ولاتفيا وإستونيا، ودول أخرى، طالبت رعاياها بمغادرة أوكرانيا.

وكانت واشنطن أصدرت أمس الجمعة تحذيرات مشددة من وقوع هجوم روسي محتمل على أوكرانيا الأمر الذي أثار حالة من الاضطراب على المستوى الدولي.

وظلت تقارير غربية تتحدث منذ أسابيع عن حشد للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، واستمر الكرملين ينفي أن لديه خططا للغزو وتحدث عما أسماه بـ" هيستريا الحرب".

ولم تقم أوكرانيا حتى الآن بتعبئة قواتها أو إعلان حالة الحرب.

الخطوط الجوية الهولندية وقف الرحلات الجوية أوكرانيا كييف روسيا

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