ألمانيا تشكر مصر على كرم الضيافة الذي حظت به وزيرة خارجيتها

08:38 م السبت 12 فبراير 2022
ألمانيا تشكر مصر على كرم الضيافة الذي حظت به وزيرة خارجيتها

وزيرة خارجية ألمانيا أنّالينا بيربوك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - (أ ش أ):

أعربت ألمانيا عن شكرها لمصر، على كرم الضيافة الذي حظت به وزيرة خارجية ألمانيا أنّالينا بيربوك، خلال زيارتها التي اختتمتها اليوم السبت.

وذكرت السفارة الألمانية بالقاهرة في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (توتير)، أن بيربوك غادرت القاهرة مساء اليوم، بعد أن أجرت محادثات مكثفة مع وزير الخارجية سامح شكري، حول العلاقات المصرية الألمانية وقضايا إقليمية مهمة، ومناقشة سبل التعاون المختلفة المتعلقة بالدورة السابعة والعشرين لمؤتمر تغير المناخ.

وكانت بيروك قد التقت - أمس - مع عدد من الممثلين المصريين عن المشروعات الناشئة، وتعرفت على المزيد من أفكارهم وأنشطتهم، وذلك في حديقة الهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالقاهرة .

هذا المحتوى من

Asha
أنّالينا بيربوك الخارجية الألمانية مصر كرم الضيافة سامح شكري

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2189

إصابات اليوم

62

وفيات اليوم

2009

متعافون اليوم

448497

إجمالي الإصابات

23172

إجمالي الوفيات

382037

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا