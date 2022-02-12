الخارجية الأيرلندية تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا

07:05 م السبت 12 فبراير 2022
الخارجية الأيرلندية تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا

الخارجية الأيرلندية

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دبلن - (أ ش أ):

حثت وزارة الخارجية الأيرلندية اليوم السبت، رعاياها على مغادرة أوكرانيا، وذلك بسبب مخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

وأفادت الوزارة - في بيان نقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - "ننصح بعدم السفر إلى أوكرانيا ونطالب المواطنين المتواجدين حاليا هناك بالمغادرة فورا".

وأضافت الوزارة أن السفارة الأيرلندية في كييف ستظل مفتوحة مع بقاء عدد قليل من الموظفين الأساسيين.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا حثتا رعاياهما على الإجلاء من أوكرانيا في ظل مخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا قد يحدث "في أي وقت"، وحذت حذوهما دول أخرى.

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Asha
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