روسيا: استخدامنا "أساليب مناسبة" لإجبار غواصة أمريكية على مغادرة مياهنا

07:00 م السبت 12 فبراير 2022
روسيا: استخدامنا "أساليب مناسبة" لإجبار غواصة أمريكية على مغادرة مياهنا

سفن حربية روسية

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موسكو - (د ب أ)

أعلنت روسيا أن إحدى سفنها الحربية استخدمت "أساليب مناسبة" بهدف إجبار غواصة أمريكية على مغادرة المياه الإقليمية للبلاد في المحيط الهادئ.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الغواصة الأمريكية من نوع "فيرجينيا" رصدت صباح اليوم السبت قرب جزيرة أوروب التابعة لجزر الكوريل، في منطقة يجري فيها حاليا أسطول المحيط الهادئ الروسي مناورات، ضمن المياه الإقليمية للدولة، بحسب قناة "أر تي عربية" الروسية.

وأشارت الوزارة إلى أن العسكريين الروس بعثوا إلى طاقم الغواصة رسالة باللغتين الروسية والإنجليزية أبلغوه فيها بأن الغواصة تبحر في المياه الإقليمية الروسية، مطالبين إياها بأن تطفو على السطح فورا.

غير أن البحارة الأمريكيين تجاهلوا هذا التحذير، واضطرت الفرقاطة الروسية "شابوشنيكوف" "لاستخدام الوسائل الخاصة" لطرد الغواصة المخالفة.

وذكر البيان أن الغواصة الأمريكية استخدمت جهاز محاكاة ذاتي الغوص لتضليل أجهزة الرصد الروسية وغادرت المنطقة بأقصى سرعة.

ولم يكشف البيان عن "الوسائل الخاصة" التي أجبرت الغواصة على المغادرة.

وفى الوقت ذاته ذكرت بلومبرج نقلا عن تقرير إخبارى روسى أن وزارة الدفاع الروسية استدعت الملحق العسكرى الأمريكى بموسكو .

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