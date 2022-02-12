الرئاسة اللبنانية: عون متمسك باجراء الانتخابات في موعدها

06:46 م السبت 12 فبراير 2022
الرئاسة اللبنانية: عون متمسك باجراء الانتخابات في موعدها

الرئيس اللبناني ميشال عون

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بيروت - (أ ش أ):

أكدت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الجمهورية ميشال عون متمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في 15 مايو المقبل، مشددة على أن مجلس الوزراء سيبحث في جلسته المقررة الثلاثاء المقبل طلب وزير الداخلية لاتخاذ التدابير اللازمة وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لإجراءها.

جاء ذلك في بيان لمكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية مساء اليوم لتوضيح أي التباس.

وشدد مكتب الإعلام على أن مجلس الوزراء سيدرس يوم /الثلاثاء/ المقبل؛ تذليل الصعوبات المالية التي تواجه توفير الاعتمادات اللازمة لإجراء هذه الانتخابات في جلسته المقررة يوم /الثلاثاء/ المقبل في قصر بعبدا.

وكان الرئيس عون قد عبر - في حوار مع صحيفة الأخبار اللبنانية في عددها الصادر اليوم - عن خوفه على الانتخابات النيابية المقبلة، مبديا خشيته من عدم إجرائها بسبب عدم وجود مال لدى وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات باعتبارها المعنية بهذا الأمر، مؤكدا أن مسئولية الانتخابات حاليا تقع على عاتق الجهة المعنية بها، مشيرا إلى أن المشكلة ليست عند رئيس الجمهورية حاليا بل في مجلس الوزراء.

وقال عون - في حواره - "يبقى الآن المال. وانا اكثر العالمين بأن ليس لدينا مال لاجراء ليس للانتخابات فحسب، بل لأي امر آخر. ربما لهذا السبب قد يتكون لديّ خوف على الانتخابات، وخشية من عدم اجرائها".

وكانت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان قد حثت أمس الجهات المعنية في لبنان على تخصيص الموارد المالية اللازمة لإجراء الانتخابات داخل لبنان وفي الخارج، وتمكين وزارة الداخلية والبلديات ولجنة الإشراف على الانتخابات من تأدية وظائفها بالكامل وضمان تنظيم إجراءات تصويت المغتربين في الوقت المناسب.

هذا المحتوى من

Asha
ميشال عون لبنان مجلس الوزراء اللبناني ألانتخابات اللبنانية

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