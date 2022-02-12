أوكرانيا تحث مواطنيها على التزام الهدوء وسط مخاوف من غزو روسي وشيك

03:53 م السبت 12 فبراير 2022
أوكرانيا تحث مواطنيها على التزام الهدوء وسط مخاوف من غزو روسي وشيك

وزارة الخارجية الأوكرانية

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كييف - أ ش أ

حثت الحكومة الأوكرانية مواطنيها على التزام الهدوء وسط مخاوف من غزو روسي وشيك.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت، إن القوات المسلحة مستعدة لصد أي هجوم.

وذكر البيان أنه "من المهم الآن الحفاظ على الهدوء والوحدة داخل البلاد وتجنب الأعمال التي تقوض الاستقرار وتنشر الذعر".

وحثت الولايات المتحدة مواطنيها على مغادرة البلاد في غضون 24 إلى 48 ساعة، لاحتمالية غزو بري روسي وشيك. وحثت دول أخرى مثل المملكة المتحدة ولاتفيا والدنمارك واليابان مواطنيهم أيضا بمغادرة أوكرانيا.

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Asha
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