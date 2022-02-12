شكري ووزيرة خارجية ألمانيا يؤكدان عمق العلاقات بين البلدين

01:52 م السبت 12 فبراير 2022
شكري ووزيرة خارجية ألمانيا يؤكدان عمق العلاقات بين البلدين

وزير الخارجية سامح شكري

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القاهرة - أ ش أ

أكد وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم السبت، عمق علاقات التعاون بين مصر وألمانيا والتنسيق المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذى عقده الوزير مع وزيرة خارجية المانيا في ختام مباحثاتهما بقصر التحرير.

ورحب شكري في بداية المؤتمر بنظيرته الألمانية فى أول زيارة لها إلى مصر منذ توليها مهام منصبها مؤخرا، مؤكدا على الأهمية التى توليها مصر للعلاقات مع المانيا، لافتا إلى أن الوزيرة الألمانية شرفت باستقبال الرئيس الفتاح السيسى لها فى وقت سابق اليوم حيث تم بحث التعاون بين البلدين فى مجالات عديدة.

وقال وزير الخارجية إن المباحثات الثنائية ثم الموسعة، تناولت سبل تعزيز التعاون بين مصر والمانيا والبناء على النجاح المحرز فى العديد من المجالات بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتحديات التى نواجهها فى إطار من التفاعلات الدولية ومسالة حقوق الإنسان.

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