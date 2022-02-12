أول دولة عربية تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا

(وكالات):

دعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، في بيان المواطنين المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد حفاظا على سلامتهم.

ودعت الوزارة الكويتية المواطنين الراغبين في السفر إلى أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

من جهتها، دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المواطنين في الأردن، الأردنيين المتواجدين في أوكرانيا إلى تسجيل بيانات للتواصل معهم.

كما أهابت سفارة الإمارات في كييف بمواطني الدولة تأجيل السفر حاليا إلى أوكرانيا.