الإمارات تحث رعاياها على تأجيل السفر إلى أوكرانيا

(وكالات):

دعت الإمارات مواطنيها الراغبين في زيارة أوكرانيا إلى تأجيل السفر لهذا البلد، على خلفية تصعيد التوترات حوله بين روسيا والغرب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حث الكويت رعاياها المتواجدين في أوكرانيا على مغادرة هذا البلد "حفاظا على سلامتهم".

ويأتي ذلك في وقت اتخذت فيه عدد من الدول خطوات في سبيل إجلاء بعض دبلوماسييها وعوائلهم من أوكرانيا وحذرت مواطنيها من السفر إليها، على خلفية المزاعم الغربية المتواصلة عن تخطيط روسيا لـ"غزو" هذا البلد.

من جانبها، أكدت روسيا التي نفت مرارا وتكرارا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا، خفض عدد موظفي بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا تحسبا لاستفزازات محتملة من قبل حكومة كييف أو دول أخرى.