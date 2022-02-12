لأول مرة.. الصين ترخِّص "فايزر" لعلاج كورونا

12:35 م السبت 12 فبراير 2022
لأول مرة.. الصين ترخِّص "فايزر" لعلاج كورونا

فايزر

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(بي بي سي):

أعطت الصين موافقة مشروطة لعقار فايزر باكسلوفيد لعلاج كوفيد 19، وتقول الجهة المنظمة للمنتجات الطبية في بكين إن الدواء لايزال بحاجة إلى مزيد من البحث والمتابعة، لكنها أوضحت أن الدواء سيعطى للبالغين المصابين بفيروس كورونا وأعراضهم ما بين خفيفة ومتوسطة، ولديهم مخاطر عالية للإصابة بأمراض خطيرة.

وبهذا يصبح علاج فايزر باكسلوفيد أول دواء من إنتاج شركات غير صينية يستخدم داخل الصين، وهو حبة تعطى عن طريق الفم.

وليس من الواضح إن كانت الصين قد أجرت بالفعل محادثات مع شركة فايزر لشراء الدواء.

ومن المعروف أن الصين لم توافق على أي لقاحات لفيروس كورونا طورتها شركات الأدوية الأجنبية، وسمحت فقط باستخدام اللقاحات المحلية الصنع.

هذا المحتوى من

BBC
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