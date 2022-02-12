أمريكا تنوي فتح سفارة في جزر سليمان

11:47 ص السبت 12 فبراير 2022
أمريكا تنوي فتح سفارة في جزر سليمان

أمريكا

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نيويورك - (د ب أ):

أعلنت أمريكا أنها ستفتح سفارة لها في جزر سليمان، في بادرة، تلقي الضوء على التركيز المتزايد على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في مواجهة جهود الصين لبسط مزيد من الهيمنة في المنطقة.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيعلن عن نيته لفتح سفارة، في مدينة "هونيارا"، عاصمة "جزر سليمان"، خلال زيارة إلى فيجي. وهي أول زيارة من نوعها لوزير خارجية أمريكي، منذ عام 1985 ، وسيجتمع أيضا مع زعماء الدول الجزر بمنطقة المحيط الهادئ.

وقال مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية "من الواضح أن لدى الصين طموحات في منطقة المحيط الهادئ وتسعى بانتظام لتحقيق تلك الطموحات ، وأن بعضا مما تقوم به يثير قلقا حقيقيا".

وأضاف المسؤول "فخ الديون ودبلوماسية الديون وأفراد الأمن، هى وسائل يتم استخدامها، في هونيارا، كل ذلك يهدد بعرقلة الديمقراطية والحكومات المنتخبة ديمقراطيا ".

وتابع المسؤول "القضية الأكثر إلحاحا الآن، هو ما يحدث في جزر سليمان".

كان رئيس جزر القمر غزالي عثماني قد التقى في الشهر الماضي عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني الزائر وانج يي .

وقال إن زيارة وانج في خضم الجائحة توضح الأهمية الكبيرة التي توليها الصين للشراكة الاستراتيجية بين البلدين والصداقة التي تحملها الصين تجاه شعب جزر القمر.

وأوضح غزالي، نيابة عن الحكومة والشعب، أن جزر القمر ستقف دائمًا إلى جانب الصين، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين وأنه يجب إعادة توحيد الصين وأن ذلك سيتحقق

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