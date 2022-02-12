مسؤول إيراني: اندلاع حريق في بازار طهران الكبير

11:42 ص السبت 12 فبراير 2022
مسؤول إيراني: اندلاع حريق في بازار طهران الكبير

حريق ارشيفية

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طهران - (د ب ا):

قال متحدث باسم إدارة أطفاء بلدية طهران إن حريقا ضخما اندلع صباح اليوم السبت بأحد أسواق "بازار طهران الكبير".

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن المتحدث،أن الحريق امتد إلى 39متجرا.

وأضاف المتحدث أن المتاجر تشمل محلات أدوات منزلية وعطور بالأساس.

ولم تتوفر معلومات عن عدد الأشخاص الذين ربما كانوا داخل المتاجر .

وتابع المتحدث بالقول إن سيارات الإطفاء تقوم بمهمتها للسيطرة على النيران.

حريق بازار طهران الكبير إيران المتاجر

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