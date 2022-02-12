أوكرانيا: تسجيل أكثر من 38 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

08:27 ص السبت 12 فبراير 2022
أوكرانيا: تسجيل أكثر من 38 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا

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(أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم السبت تسجيل 38 ألفا و 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 4 ملايين و501 ألف و182 إصابة.

وذكرت الوزارة - في بيان لها اليوم - أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 265 وفاة متأثرة بإصابتها بالفيروس التاجي، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 102 ألف و668 وفاة، بينما بلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و770 ألفا و769 حالة.

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Asha
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كورونا.. لحظة بلحظة

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2189

إصابات اليوم

62

وفيات اليوم

2009

متعافون اليوم

448497

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382037

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