الإعلان عن 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أولمبياد بكين

06:44 ص السبت 12 فبراير 2022
الإعلان عن 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أولمبياد بكين

كورونا

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بكين- (د ب أ):

أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين في تقرير اليوم السبت عن اكتشاف 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وكان من بين المصابين الجدد أربعة رياضيين أو أعضاء بالفرق موجودين بالفعل داخل نظام "الحلقة المغلقة" الأولمبي.

وتم الكشف عن الحالات الجديدة بعد إجراء نحو 71 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا أمس الجمعة.

يذكر أن كل المشاركين في الأولمبياد معزولون تماما عن الشعب الصيني في الحلقة الأولمبية المغلقة. ويتم اجراء اختبار للجميع بشكل يومي.

وبعد تسجيل الثماني حالات، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في أولمبياد بكين إلى 426 منذ 23 كانون الثاني/يناير الماضي.

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