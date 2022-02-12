"سي دي سي": فعالية الجرعة المعززة ضد كورونا قوية لكنها تتراجع بعد 4 أشهر

06:22 ص السبت 12 فبراير 2022
"سي دي سي": فعالية الجرعة المعززة ضد كورونا قوية لكنها تتراجع بعد 4 أشهر

كورونا

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(أ ش أ):

أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" الجمعة، أن الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد ـ 19" تظل فعالة ضد الفيروس، لكن هذه الفعالية تبدأ في التراجع في غضون نحو 4 أشهر.

وأضافت المراكز، في بيان، اليوم، أن هذه الجرعة كانت لها فعالية أعلى ساهمت في تراجع أعداد من ينقلون إلى المستشفيات من المصابين بالفيروس ومن يحتاجون لرعاية عاجلة.

وأشارت إلى أنه خلال تفشي متحور (أوميكرون) فإن فعالية الجرعة المعززة ضد "كوفيد ـ 19" ساهمت في خفض نسبة حجز غرف الطوارئ بالمستشفيات إلى 87%، كما قللت نسبة من يتم نقلهم إلى مختلف أقسام المستشفيات لتصبح 91%.

من ناحية أخرى، نبهت إلى أن هذه الفعالية تتراجع إلى نحو 66% بحلول الشهر الرابع بعد تناول هذه الجرعة الثالثة.

ونصحت المراكز الأمريكية جميع الأشخاص المؤهلين بتناول الجرعة الثالثة، مؤكدة أن اللقاحات المضادة للفيروس تعد الوقاية الأفضل للحماية منه.

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Asha
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