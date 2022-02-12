رئيس الأركان الأمريكي يبحث مع نظيره الروسي عددًا من القضايا الأمنية

06:19 ص السبت 12 فبراير 2022
رئيس الأركان الأمريكي يبحث مع نظيره الروسي عددًا من القضايا الأمنية

رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي

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(أ ش أ):

أجرى رئيس الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميللي، اتصالا هاتفيا، الجمعة، مع نظيره الروسي الجنرال فاليري جيراسيموف.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان الأمريكية الكولونيل ديف باتلر- في بيان، اليوم: إن ميللي وجيراسيموف ناقشا خلال الاتصال عددا من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، مضيفا أنه وفقا للممارسات السابقة، فإن كلا الرجلين اتفقا على اعتبار التفاصيل المحددة بشأن الاتصال سرية.

وأشار المتحدث الأمريكي إلى أن ميللي أجرى كذلك اتصالات هاتفية مع نظرائه في فرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا وبريطانيا، حيث تركزت المناقشات على قضايا أمنية مشتركة.

ويأتي هذا بينما تواصل روسيا حشد قوات لها على الحدود الأوكرانية، وتحذر واشنطن من إمكانية قيام روسيا بغزو أوكرانيا.

هذا المحتوى من

Asha
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