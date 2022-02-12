التحالف يعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد مواقع حوثية في صنعاء

04:01 ص السبت 12 فبراير 2022
التحالف يعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد مواقع حوثية في صنعاء

تحالف دعم الشرعية

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الرياض- (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية صباح اليوم السبت بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد مواقع حوثية في صنعاء وذلك بعد يوم واحد فقط من قيام المليشيات المدعومة من إيران باستهداف مطار أبها الدولي الواقع جنوب غرب المملكة مما أدى إلى إصابة 12 شخصًا من عدة جنسيات.

وأعلن التحالف في بيان عن "بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء استجابة للتهديدات، مطالبًا المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة".

وكان تحالف دعم الشرعية قد أعلن أمس الجمعة، تنفيذ 16 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في حجة وصعدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد التحالف، في بيان صادر عنه، تدمير 13 آلية عسكرية، مشيرًا إلى أن الاستهدافات تسببت في خسائر بشرية بصفوف الميليشيا الحوثية.

هذا المحتوى من

Asha
تحالف دعم الشرعية في اليمن لتحالف يليشيات الحوثي نعاء لسعودية طار أبها الدولي

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