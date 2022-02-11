الصحة العالمية تكشف موعد انتهاء المرحلة الحادة من كورونا

كيب تاون - (أ ش أ):

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم /الجمعة/، إن "المرحلة الحادة" من جائحة كورونا تنتهي خلال العام الجاري في حال تطعيم 70% من سكان العالم.

وأوضح جيبريسوس- خلال زيارة لمصنع لقاحات في جنوب إفريقيا حسبما نقلت قناة (الحرة) الامريكية - "نعول على انتهاء المرحلة الحادة من الجائحة هذه السنة شرط تلقيح 70 بالمئة من سكان العالم بحلول منتصف السنة، بحلول يونيو أو يوليو".

وكان جيبريسوس يزور مختبرات شركة "أفريجين" في مدينة كيبتاون التي صنعت أول لقاح مضاد لـ"كوفيد 19" في إفريقيا، على أن يكون جاهزا للتجارب السريرية في نوفمبر، ويتوقع أن يبدأ العمل به عام 2024.

وقال مدير منظمة الصحة إن "هذا اللقاح سيكون متكيفا في شكل أكبر مع الظروف التي يتم استخدامه فيها، مع قيود تخزين أقل وسعر أدنى".

ويحظى مشروع "أفريجين" بدعم منظمة الصحة العالمية ومنصة كوفاكس الدولية لتسهيل الحصول على اللقاحات.