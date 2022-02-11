لبنان: انفجار صهريج غاز على الاوتوستراد أدى إلى أضرار مادية جسيمة

08:52 م الجمعة 11 فبراير 2022
لبنان: انفجار صهريج غاز على الاوتوستراد أدى إلى أضرار مادية جسيمة

ارشيفية

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بيروت - (أ ش أ):

أخمد عناصر من الدفاع المدني اللبناني، حريقًا شب داخل سيارة محملة بصهريج يحتوي على مادة الغاز، مما أدى إلى أضرار مادية جسيمة تمثلت في انتشار النيران لتصل إلى واجهات وشرفات مبنى مؤلف من ثلاث طبقات في الموقع بالإضافة إلى سيارة رباعية الدفع على اوتوستراد ذوق مكايل شمالي العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكد الدفاع المدني اللبناني أن الانفجار لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية، موضحًا أن الأضرار اقتصرت على الأمور المادية.

وعملت عناصر من الدفاع المدني على تأمين السلامة العامة في موقع الانفجار، واستكمال عمليات رفع بقايا الصهريج من المكان.

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Asha
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