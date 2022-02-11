مدغشقر .. ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار باتسيراي إلى 120

07:46 م الجمعة 11 فبراير 2022
مدغشقر .. ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار باتسيراي إلى 120

أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

أنتاناناريفو - (د ب أ):

أعلنت وكالة الإغاثة من الكوارث الحكومية في مدغشقر اليوم الجمعة إن عدد قتلى إعصار باتسيراي في البلاد ارتفع إلى 120 ، بعد نحو أسبوع من العاصفة التي ضربت الجزيرة.

يتواجد معظم الضحايا في منطقة إيكونجو الأكثر تضررا ، والتي تم عزل أجزاء كبيرة منها عن العالم الخارجي.

وقالت منظمة المساعدات الألمانية الخاصة " فلتانجيرهيلفه " إن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى خمسة أيام أخرى للوصول إلى جميع القرى المتضررة بسبب إغلاق الطرق الناجم عن الانهيارات الأرضية.

لا يزال سكان المجتمعات محاصرين بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وضربت العاصفة الأحد الماضي، ما أسفر عن تدمير المدارس والجسور والطرق وحقول الأرز. كما أدت العاصفة إلى إغراق آلاف المنازل بالماء أو تدميرها بالكامل.

تساعد فرق الإنقاذ من ألمانيا وفرنسا ودول أخرى، الجهود المحلية في مدغشقر.

ضحايا إعصار إعصار باتسيراي الكوارث الطبيعية العاصفة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2189

إصابات اليوم

62

وفيات اليوم

2009

متعافون اليوم

448497

إجمالي الإصابات

23172

إجمالي الوفيات

382037

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا