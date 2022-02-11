اجتماع بين ضباط إسرائيليين ولبنانيين برعاية أممية

06:04 م الجمعة 11 فبراير 2022
اجتماع بين ضباط إسرائيليين ولبنانيين برعاية أممية

الجيش اللبناني

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بيروت - (د ب أ):

دعا رئيس بعثة القوات الدولية العاملة بجنوب لبنان "اليونيفيل" وقائدها العام الجنرال ستيفانو ديل كول، لتحقيق سلام مستدام، وذلك خلال اجتماع ثلاثي ترأسه بين ضباط الجيشين اللبناني والإسرائيلي في مقر "اليونيفل" في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان.

وترأس ديل كول اليوم الجمعة الاجتماع الثلاثي الأول لهذا العام مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي، حيث كان الاجتماع الثلاثي الأخير لرئيس بعثة اليونيفيل المنتهية ولايته، بحسب بيان صادر عن " اليونيفل".

وقال ديل كول في كلمة توجّه بها إلى الوفدين "يجب علينا جميعا أن نلعب دورنا للانتقال من المستوى التقني إلى الهدف الأسمى المتمثل في تحقيق سلام مستدام. هذا هو التحدي الذي أضعه أمامكم جميعا وأنا أفارقكم".

وتحدّث الجنرال ديل كول "عن التحديات والفرص التي شهدها منذ تولّيه قيادة اليونيفيل في أوائل أغسطس 2018، وكذلك عن الطريق إلى الأمام".

وأشار الجنرال ديل كول إلى أن "خط اتصالات اليونيفيل المفتوح مع الأطراف سوف يحافظ على حيويته، على الرغم من بعض التحديات. وأضاف أنه خلال العديد من الحوادث التي وقعت على الخط الأزرق، واصل كل من القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي العمل مع اليونيفيل، مما أتاح لها الوقت والمساحة للتهدئة".

وشجّع رئيس بعثة اليونيفيل " الأطراف على استئناف محادثات الخط الأزرق التقنية، بغية الوصول إلى اتفاقات حول عدد من النقاط الخلافية على طول الخط، واستخدام المنتدى الثلاثي للبناء على الإنجازات التي تحققت في الماضي ولإحراز تقدم نحو بيئة أكثر استقراراً".

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