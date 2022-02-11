انفجار في مسجد بمدينة قلعه نو الأفغانية

(وكالات):

قال مسؤولون أفغانيون إن انفجارا وقع بعد ظهر اليوم الجمعة عند بوابة مسجد في قلعة ناو عاصمة إقليم بادغيس، مما أدى إلى وقوع 8 جرحى على الأقل.

وحسب المعلومات الأولية فإن الانفجار وقع أثناء خروج المصلين من المسجد بعد أداء صلاة الجمعة، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وأفادت معلومات أخرى بأن الانفجار أدى أيضا إلى مقتل شخصين، دون وجود معلومات مؤكدة.