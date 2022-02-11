إيران تحيي ذكرى الثورة الإسلامية

طهران - (د ب أ):

احتفلت إيران اليوم الجمعة بحلول الذكرى الـ43 للثورة الإسلامية، فيما ألقت قيود الوقاية من جائحة كورونا بظلالها على المسيرات التي خرجت للاحتفال بهذه المناسبة.

وأكد الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي أن بلاده هي أكثر الدول استقلالا في العالم، معتبرا أن يوم 11 فبراير، ذكرى انتصار الثورة الاسلامية عام 1979، هو رسالة أمل للشعب الإيراني ولكل مستضعفي العالم.

وصرح رئيس الجمهورية خلال مراسم إحياء ذكرى الثورة الإسلامية في طهران: "إننا نسعى في سياستنا الخارجية إلى علاقات متوازنة مع العالم ونولي أهمية خاصة لدول الجوار، قائلا "نعول على قدراتنا الداخلية ولن نربط مصيرنا بمحادثات فيينا أو العلاقة مع واشنطن".

وقال "ثورتنا قائمة على المبادئ وأحدها هو الاستقلال السياسي والاقتصادي عن القوى العالمي"، بحسب وكالة أنباء أرنا الإيرانية.

وذكر رئيسي أن إيران تريد علاقات بناءة مع الدول الأجنبية، ولكنها لن تتلقى توجيهاتها من الخارج.

وفي السياق ذاته، لم تمنع جائحة كورونا الإيرانيين من الاحتفال، حيث خرجت مسيرات راجلة في بعض المدن بشكل محدود، مع الالتزام بكافة التعليمات الصحية من السلطات. وفي مدن أخرى، خرجت مسيرات بالسيارات والدراجات النارية وذلك التزاما بالتوصيات للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا.

وانطلقت المسيرات في حوالي 1500 مدينة وأكثر من ثلاثة آلاف قرية في البلاد.