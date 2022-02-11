بعد مأساة ريان.. حملة مسح شاملة للآبار المهجورة في المغرب

12:07 م الجمعة 11 فبراير 2022
بعد مأساة ريان.. حملة مسح شاملة للآبار المهجورة في المغرب

موقع بئر الطفل ريان

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(وكالات)

بدأت السلطات المغربية مسح جميع الآبار المهجورة بعد وفاة الطفل ريان ومحاولة شاقة لإنقاذه في الأسبوع الماضي.

وشرعت السلطات المحلية في عدد من الأقاليم في الدار البيضاء بإغلاق جميع الآبار العشوائية وقنوات الصرف الصحي المكشوفة، خوفا من تكرار المأساة، بحسب "بي بي سي".

وأعطى المجلس البلدي بحسب مصادر الإعلام المحلي الأمر بإغلاق الآبار المهجورة، في مناطق الدار البيضاء وبرشيد وبوسكورة، ومن المرتقب أن يشمل هذا باقي الأقاليم خلال الأيام المقبلة. كما بدأت بالتوازي الدعوات لإطلاق حملة توعية تستهدف حفاري الآبار.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلاق مبادرتين بعد الحادثة، الأولى تسمية مكان سقوط ريان بجبل ريان، والثانية إطلاق حملة وطنية لمراقبة الآبار العشوائية.

وكانت فرق الإنقاذ قد حفرت جبلا كاملا لتحرير ريان من البئر الذي سقط به، في قرية إغران في إقليم شفشاون، في الإسبوع الماضي.

وتابع المغاربة والعالم عملية إنقاذ ريان الذي قضى آخر خمسة أيان من حياته في ظلمة البئر، في قاع ضيق بعمق 32 متراً. ويهدف المسح إلى منع تكرار المأساة، ومنع المخالفات الخاصة بحفر الآبار غير المرخصة، ويسجل المغرب نحو ألف مخالفة سنويا، وقالت السلطات المعنية إن الآبار غير المرخصة ستردم وتصادر آلات الحفر، مع إحالة محاضر المخالفات إلى النيابة العامة.

لكن المشكلة أن السلطات لا تملك إحصائية كاملة لعدد الآبار غير المرخصة.

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