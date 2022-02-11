حول العالم في ٢٤ ساعة: البرلمان الليبي يكلف باشاغا برئاسة الحكومة ومصر تثمن القرار
وكالات:
شهد العالم الخميس، عددا من الأحداث الهامة، أبرزها تكليف مجلس النواب الليبي، وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا برئاسة الوزراء في البلاد.
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