حول العالم في ٢٤ ساعة: البرلمان الليبي يكلف باشاغا برئاسة الحكومة ومصر تثمن القرار

12:01 ص الجمعة 11 فبراير 2022
حول العالم في ٢٤ ساعة: البرلمان الليبي يكلف باشاغا برئاسة الحكومة ومصر تثمن القرار

فتحي باشاغا

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وكالات:
شهد العالم الخميس، عددا من الأحداث الهامة، أبرزها تكليف مجلس النواب الليبي، وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا برئاسة الوزراء في البلاد.

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