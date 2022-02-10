صحيفة: الملكة اليزابيث التقت الأمير تشارلز قبل أن تثبت إصابته بكوفيد

11:48 م الخميس 10 فبراير 2022
صحيفة: الملكة اليزابيث التقت الأمير تشارلز قبل أن تثبت إصابته بكوفيد

الأمير تشارلز والملكة اليزابيث

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لندن - (أ ش أ):
قال مصدر بالقصر الملكي ببريطانيا إن الملكة اليزابيث الثانية كانت على اتصال مباشر بأمير ويلز تشارلز وذلك قبل أن تثبت إصابته بفيروس كوفيد.

ونقلت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية أن الملكة، والتي تبلغ من العمر 95 عاما، لا تظهر عليها أي أعراض وأن الوضع سيستمر تحت المراقبة.

وقال مقر الأمير تشارلز في كلارنس هاوس إن اختبار تشارلز، 73 عامًا، كان إيجابيًا خلال اختبار روتيني هذا الصباح.

ولم يتأكد متى التقى الأمير بالملكة لكن مصدرًا ملكيًا قال لهيئة االإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنهما التقيا قبل يومين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الملكة تم تطعيمها بالكامل، لذا لن تحتاج إلى عزل نفسها، ما لم تكن نتائج اختبارها إيجابية، لكنها ستُنصح بإجراء اختبار كوفيد لمدة سبعة أيام.

ورفضت مصادر القصر تأكيد ما إذا كانت نتائج فحوصاتها سلبية أم لا.

قبل أربعة أيام، وصلت الملكة اليزابيث إلى أطول فترة حكم لبريطانيا حيث أتمت عامها السبعين أو اليوبيل البلاتيني على العرش.

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