رئيس وزراء لبنان: لم يعد باستطاعتنا إعطاء الكهرباء والهاتف مجانا

بيروت - (أ ش أ):

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن الدولة لم يعد باستطاعتها إعطاء الكهرباء والهاتف والمياه مجانا، كما أنها غير قادرة على ذلك، مشددا على ضرورة أن يتفهم المواطن هذا الأمر، داعيا إلى تمرير هذه المرحلة الصعبة جدا لأن ما يهم هو عودة لبنان على السكة الصحيحة.

وأضاف ميقاتي - ردا على تساؤلات عقب اجتماع الحكومة اليوم - أن التعرفة المتوقعة للكهرباء لن تطول صغار المستهلكين، في وقت يتعادل فيه الدولار بالليرة اللبنانية.

وأشار إلى أن الدولار الجمركي - الذي تم رفعه من 1507 ليرة إلى سعر منصة صيرفة البالغ 20700 بسعر اليوم - لا يطبق فورا، بل عند اقرار الموازنة واصدارها في مجلس النواب، مشيرا إلى مشروع قانون الموازنة يعتمد سعر "صيرفة "، وكل آخر شهر فان وزير المال يعلن عن سعر الشهر الذي يلي حسب سعر منصة صيرفة، مع الاخذ بعين الاعتبار الغاء الرسوم الجمركية والرسوم الاضافية على اي صنف يتعلق بالدواء وكل السلع الغذائية.

وأوضح أن هناك تحدي مراقبة التهريب وسط مخاوف من زيادة التهريب، مشيرا إلى أن هناك خطة في هذا الاطار على صعيد عملية "السكانر" ومراقبة الحدود، مشيرا إلى أن كل الدراسات تظهر انه لن تزيد اسعار السلع بالمقارنة مع رفع سعر الدولار الجمركي، وفي اقصى الحالات لن تتجاوز الزيادة من 3 الى 5 بالمائة.

وأكد أن هناك زيادات في الرسوم ولكن بنسب مقبولة وليست مباشرة على المواطن، وإنما رسوم على خدمات كي تتمكن الحكومة من القيام بها.