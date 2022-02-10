رئيس جنوب السودان يعرب عن تقديره للسيسي للدعم المتواصل الذي يقدمه لبلاده

09:39 م الخميس 10 فبراير 2022
رئيس جنوب السودان يعرب عن تقديره للسيسي للدعم المتواصل الذي يقدمه لبلاده

الرئيس السيسي وسالفا كير

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القاهرة - (أ ش أ):

أعرب "سالفا كير"، رئيس جمهورية جنوب السودان، عن تقديره الشديد للدعم المتواصل الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى جنوب السودان.

جاء ذلك خلال تقديم السفير معتز مصطفى عبد القادر أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان إلى الرئيس "سالفا كير"، وذلك في مقر الرئاسة بالعاصمة جوبا.

وذكرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الخميس أن السفير المصري أكد خلال لقائه بالرئيس "كير"، على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، مشيراً إلى توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أشكال الدعم إلى جنوب السودان على مختلف المستويات، بالإضافة إلى تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين.

وعبر عن تطلع البعثة الدبلوماسية المصرية إلى مواصلة العمل على تنفيذ هذه التوجيهات والتعاون مع المسؤولين الجنوب سودانيين لتحقيقها، بما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، أكد الرئيس "كير" - خلال اللقاء - اعتزازه بالعلاقات الوثيقة بين مصر والسودان والتي تعود إلى ما قبل استقلال بلاده، وطلب نقل تحياته إلى رئيس الجمهورية.

كما أعرب الرئيس الجنوب سوداني عن تمنياته بالتوفيق للسفير المصري، مؤكداً توجيهاته إلى المسؤولين المعنيين في جنوب السودان بالتعاون معه نحو تحقيق الغايات المشتركة بين البلدين.

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