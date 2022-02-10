واشنطن ترسل قاذفات قادرة على حمل رؤوس نووية لبريطانيا

وكالات:

أعلنت القوات الجوية الأمريكية، نشر قاذفات طراز "بي 52 إتش"، وهي قادرة على حمل رؤوس نووية، إلى بريطانيا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

تأتي هذه الإجراءات على وقع التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

وتؤكد روسيا عدم وجود أي خطط لديها لشن "هجوم" على أوكرانيا؛ مشددة على أن تحركات قواتها داخل حدودها لا تمثل خطرا على أي طرف.

هذا وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقاً لتقديرها الخاص موضحا أنها لا تهدد أحداً ولا تقلق أحداً ، بينما واشنطن وحلف شمال الأطلسي يصعّدان التوتر، من خلال الهستيريا الإعلامية، المؤطرة بالأكاذيب والتزوير.

كما وتأتي هذه التصريحات على خلفية التوتر السائد بين روسيا والغرب، الذي يتهم موسكو بحشد قواتها لغزو الأراضي الأوكرانية، الشيء الذي تنفيه روسيا، مفندة المزاعم الغربية بأنها تأتي في إطار أهداف جيوسياسية الغرض منها توسيع الناتو شرقاً واحتواء روسيا.