رئيس الوزراء البريطاني يعلن وصول 350 جنديا إضافيا إلى بولندا

وارسو - (أ ش أ):

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن حوالي 350 جنديا بريطانيا إضافيا وصلوا إلى بولندا ، وذلك على خلفية الأزمة مع روسيا في شأن أوكرانيا.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي ماتيوس مورافيسكي يجب أن نعمل معا حاليا للتوصل إلى هدنة وإقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء خفض التصعيد.. حسبما أفادت قناة "فرانس 24" مساء اليوم الخميس.

بدروه دعا رئيس وزراء بولندا إلى الوحدة الأوروبية في مواجهة الأزمة الأوكرانية، وشكر جونسون على "دوره النشط" في هذا المجال.

واعتبر أنه في مواجهة سياسة روسيا العدوانية حان الوقت "لأن يصحو العالم الغربي من نومه الجيوسياسي".

وكان جونسون زار بروكسل صباح الخميس، وسيلتقي أيضاً الرئيس البولندي أندريه دودا ويقوم بزيارة الجنود البريطانيين المنتشرين في هذا البلد.

وينضم الجنود الـ350 الذين وصلوا في وقت سابق اليوم إلى 150 آخرين تم نشرهم في بولندا في وقت سابق على حدود بيلاروس.