"عملية تدبرها أوكرانيا".. قوات الأمن الروسية تتحرك بعد تهديدات بوجود قنابل

موسكو - (د ب أ):

أعلن جهاز الأمن الداخلي الروسي اليوم الخميس احتجاز 14 مشتبها بهم فيما يتعلق بتهديدات مجهولة بوجود قنابل تم إرسالها عبر الإنترنت على مدار سنوات في عملية تديرها أوكرانيا.

وشملت التهديدات مدارس ومحاكم ومراكز تسوق. ولم يصدر جهاز الأمن الداخلي أية تفاصيل عن طريقة القبض عليهم وذكر أن البحث جار عن المزيد من المتورطين. وأشار إلى أن طالبا يدرس علوم الحاسب الآلي مقيم في شمال غرب أوكرانيا يقف وراء المجموعة.

ووفقا لمعلومات جهاز الأمن الداخلي فالمجموعة مسؤولة عن التهديدات الصادرة في مطلع العام الجاري ونهاية العام الماضي. وأوضح أن التهديدات تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع في روسيا وجمهوريات سابقة في الاتحاد السوفيتي بغرض ابتزازها للحصول على أموال.

ويواجه المسؤولون عن التهديدات عقوبة السجن ثماني سنوات إذا ثبتت إدانتهم.

ووردت تقارير عن تهديدات مماثلة في روسيا على مدار سنوات. وضمت الأهداف مراكز رعاية أطفال ومحطات سكة حديد وطائرات، ويعتقد أن التهديدات التي تم إرسالها عبر البريد الإلكتروني جاءت من الخارج.