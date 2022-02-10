على وقع التوتر مع روسيا.. دولة أوروبية تزود أوكرانيا بصواريخ مضادة للطائرات
ريجا - (د ب أ):
أعلنت رئيسة الوزراء الليتوانية إنجريدا سيمونيتي اليوم الخميس خلال زيارة لأوكرانيا أن كييف ستتلقى أسلحة مضادة للطائرات قريبا من فلينيوس.
وكتبت عبر موقع تويتر أن صواريخ ستينجر ستصل في الأيام المقبلة.
وأضافت: "آمل وأتمنى بصدق ألا تضطر أوكرانيا إلى استخدامها مطلقا".
ومن المقرر أن يلتقي رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين في وقت لاحق من اليوم الخميس لعقد محادثات بشأن أزمة أوكرانيا.
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