أول تعليق من المجلس الأعلى للقضاء بتونس على قرار الرئيس بحله

05:42 م الخميس 10 فبراير 2022
أول تعليق من المجلس الأعلى للقضاء بتونس على قرار الرئيس بحله

الرئيس التونسي قيس سعيد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:

أعرب المجلس الأعلى للقضاء في تونس عن رفضه لمرسوم الرئيس قيس سعيد بحله.

وأكد المجلس الأعلى للقضاء التونسي، في بيان، نقلته فضائية العربية، أن "المجلس الأعلى للقضاء التونسي يرفض المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية".

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، أكد مجددا اليوم، أنه سيتم حل المجلس الأعلى للقضاء بموجب مرسوم رئاسي، وتعويضه بمجلس آخر، في خطوة وصفها بـ"تطهير القضاء".

وقال سعيد، خلال إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد على اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس إنه "بعد لقاء الأمس، البعض شكك أنه لن يتم حل [المجلس الأعلى للقضاء]، وليكن واضحا أن المجلس سيتم حله بموجب هذا المرسوم وتعويضه بمجلس آخر، ولا مجال للتشكيك بهذا الخيار".

وأضاف أن "الشعب التونسي يريد تطهير البلاد ولا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء.. المجلس الحالي انتهى، وسيتم تعويضه بمجلس آخر".

المجلس الأعلى للقضاء تونس رئيس تونس قيس سعيد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2191

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

2428

متعافون اليوم

446308

إجمالي الإصابات

23110

إجمالي الوفيات

380028

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. 300 جنيه زيادة.. الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية اعتبارا من أول يوليو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا