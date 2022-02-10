أول تعليق من المجلس الأعلى للقضاء بتونس على قرار الرئيس بحله

وكالات:

أعرب المجلس الأعلى للقضاء في تونس عن رفضه لمرسوم الرئيس قيس سعيد بحله.

وأكد المجلس الأعلى للقضاء التونسي، في بيان، نقلته فضائية العربية، أن "المجلس الأعلى للقضاء التونسي يرفض المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية".

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، أكد مجددا اليوم، أنه سيتم حل المجلس الأعلى للقضاء بموجب مرسوم رئاسي، وتعويضه بمجلس آخر، في خطوة وصفها بـ"تطهير القضاء".

وقال سعيد، خلال إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد على اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس إنه "بعد لقاء الأمس، البعض شكك أنه لن يتم حل [المجلس الأعلى للقضاء]، وليكن واضحا أن المجلس سيتم حله بموجب هذا المرسوم وتعويضه بمجلس آخر، ولا مجال للتشكيك بهذا الخيار".

وأضاف أن "الشعب التونسي يريد تطهير البلاد ولا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء.. المجلس الحالي انتهى، وسيتم تعويضه بمجلس آخر".