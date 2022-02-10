اللغز: بيع ماسة سوداء عمرها مليار عام مقابل 4.3 مليون دولار

لندن- (بي بي سي):

كانت الماسة السوداء مع مالكها الحالي منذ عقدين من الزمن ولكن لا يُعرف الكثير عن تاريخها قبل ذلك.

بيعت ألماسة سوداء عمرها مليار عام، ويعتقد أنها أكبر ماسة مقطوعة في العالم، مقابل 4.3 مليون دولار (3.6 مليون جنيه استرليني).

وكان من المتوقع أن تجلب هذه الماسة التي تزن 555.55 قيراطاً، أي بنفس وزن حبة من الموز، وتحمل اسم "اللغز"، أكثر من 6 ملايين دولار (4.4 مليون جنيه إسترليني) في المزاد عبر الإنترنت.

وقالت دار المزادات سوذبي، إن "المشتري اختار استخدام العملة المشفرة للشراء".

وهناك نظريات مختلفة حول أصل هذا الحجر، وتقول إحداها إنه تم نقله إلى الأرض من الفضاء بواسطة كويكب.

ولم تحدد دار المزادات سوذبي هوية من اشترى الماسة، لكن بعد انتهاء المزاد، قال رجل الأعمال، ريتشارد هارت، الذي يعمل بالعملات الرقمية المشفرة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه مشتري الماسة "اللغز".

وأخبر هارت أكثر من 180 ألف متابع له على تويتر أنه "بمجرد إتمام الدفع وأخذ الحيازة" ستتم إعادة تسمية الماسة بـ "HEX.com Diamond"، في إشارة إلى المنصة التي أسسها والتي تعنى بالاستثمار عبر الإنترنت.

وتعتبر الماسة "اللغز" من نوع كاربونادو، وهو أحد أقوى أشكال الماس الطبيعي.

ويعتبر هذا النوع من الألماس نادر للغاية ولم يتم اكتشافه إلا في البرازيل وجمهورية إفريقيا الوسطى.

ونظرا لاحتوائه على أوسبورنيت وهو معدن موجود فقط في الشهب، يُعتقد أن هذا النوع من الألماس يأتي من الفضاء.

ووصفت دار سوذبي الماسة "اللغر" بأنها "واحدة من أندر عجائب الدنيا الكونية التي يبلغ عمرها مليار عام والتي عرفتها البشرية".

وذلك على الرغم من أن الأصل الدقيق للألماس الأسود يكتنفه الغموض.

ويبلغ عمر الألماس الأسود عادة ما بين 2.6 إلى 3.2 مليار سنة - أي قبل وقت من وجود الديناصورات.

بينما يبلغ عمر الأرض نفسها حوالي 4.65 مليار سنة، أي أنها ليست أقدم بكثير من الألماس الأسود.