سفير بيلاروسيا بالقاهرة: نمتلك خبرة كبيرة بمجال الطب ومستعدون للتعاون مع مصر

11:51 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
سفير بيلاروسيا بالقاهرة: نمتلك خبرة كبيرة بمجال الطب ومستعدون للتعاون مع مصر

سيرجي تيرتنتييف

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مصر - (أ ش أ)

أعرب سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة، عن استعداد بلاده للتعاون مع مصر في المجال الصحي خاصة في ظل ما تمتلكه بلاده من خبرات كبيرة بمجال الطب.

جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها السفير البيلاروسي في القاهرة لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" تزامنا مع الاحتفال بذكري 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبيلاروسيا.

وأشار سيرجي تيرتنتييف إلى أنه قام اليوم بزيارة أول مستشفى مصري – بيلاروسي لطب وجراحة العظام والصدمات في مدينة السادس من أكتوبر، معربا عن سعادته بافتتاح المستشفى.

ولفت إلى أنه قد تم القيام بتدريب العشرات والمئات من الأطباء المصريين في بيلاروس على علاج الأمراض المختلفة مثل أمراض القلب والأورام وطب الأسنان وتوفير معدات متطورة من الأشعة السينية.

ونوه إلى اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر في مجال الأدوية والطب الاستوائي، خاصة وأن بيلاروس تقوم بشراء كميات كبيرة من الأدوية من مصر.

وفي إطار الاحتفال بذكرى مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بيلاروسيا ومصر، تعتزم السفارة البيلاروسية في القاهرة تنظيم عدة أحداث سياسية واقتصادية وسياحية ورياضية وعلمية وإنسانية هذا العام، من بينها اجتماع لجنة التجارة المصرية-البيلاروسية المشتركة، واجتماع مجموعة العمل المشتركة حول الصناعة، ومنتدى الأعمال المصري-البيلاروسي.

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Asha
سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا مجال الطب

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