حادث وقع في 2018.. الإمارات ترحب باعتذار رئيس الوزراء الصومالي

10:02 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
حادث وقع في 2018.. الإمارات ترحب باعتذار رئيس الوزراء الصومالي

الإمارات

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الإمارات - (أ ش أ)

رحبّت الإمارات بالاعتذار الذي قدّمه رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي عن الحادث الذي وقع في أبريل من العام 2018 ومصادرة أموال ومساعدات مقدّمة من الإمارات لدعم الشعب الصومالي لدى وصولها إلى مطار مقديشيو.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" أنّ مبادرة روبلي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتقديراً للدور الإماراتي الهادف لدعم الشعب الصومالي وحكومته.

وأكدت الوزارة على مضي الإمارات في تعزيز العلاقات التاريخية مع الشعب الصومالي الشقيق، وتقديمها كل عون ممكن لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في ربوع هذا البلد الشقيق.

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Asha
الإمارات رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي حادث 2018

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