الدفاع الإيطالية: 6 سفن حربية روسية في البحر المتوسط ولا تظهر تصعيدًا

09:52 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
الدفاع الإيطالية: 6 سفن حربية روسية في البحر المتوسط ولا تظهر تصعيدًا

سفن حربية روسية في البحر المتوسط

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المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أكدت وزارة الدفاع الإيطالية وجود ست سفن حربية روسية في البحر الأبيض المتوسط، لكنها نفت إظهارها "سلوكًا تصعيديًا".

وأفادت الوزارة في إشعار رسمي اليوم الثلاثاء بأن "الأسطول يمر عبر المياه الدولية ولا ينتهك السيادة الإقليمية للدول"، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأضافت "كان الناتو يتبع مسار المجموعة البحرية منذ انطلاقها في منتصف يناير من موانئ سيفيرومورسك (الأسطول الشمالي) وبالتيجسك (أسطول البلطيق)".

وقالت الوزارة إن "الناتو يواصل مراقبة الأسطول"، مشيرة إلى أنه "لم تظهر قوات الناتو ولا التشكيل البحري الروسي سلوكًا أو نوايا تصعيدية".

وكانت تقارير إعلامية في إيطاليا قد أفادت بأن السفن الحربية دخلت البحر المتوسط يوم الإثنين وربما تتجه نحو البحر الأسود في الأيام القليلة المقبلة، وأنها تحمل 60 دبابة وأكثر من 1500 جندي.

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Asha
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